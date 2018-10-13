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Valbuena’ya ‘çalım’ fırçası!
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, Cocu'yu çileden çıkardı! Sürekli çalıma kaçıp üst üste top kayıpları yapan Fransız yıldız, Hollandalı teknik adamdan bol bol fırça yedi. 75. dakikada kenara alınan Valbuena, bu duruma tepki gösterdi. Valbuena'yı teselli eden ise yine Cocu oldu.
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