    13 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Valbuena’ya ‘çalım’ fırçası!

    Cocudan Valbuena’ya fırça!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    'nin İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, Cocu'yu çileden çıkardı! Sürekli çalıma kaçıp üst üste top kayıpları yapan Fransız yıldız, Hollandalı teknik adamdan bol bol fırça yedi. 75. dakikada kenara alınan Valbuena, bu duruma tepki gösterdi. Valbuena'yı teselli eden ise yine Cocu oldu.

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