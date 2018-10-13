    13 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Harun Tekin'den şaşırtan istatistik

    Süper Ligin en iyisi Harun!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    Hatalı goller yemekle eleştirilen ,5 maçta yediği 7 gole karşılık 23 de kurtarış yaptı; ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

    'nin Bursaspor'dan transfer ettiği 'in şaşırtan bir istatistiği var. Hatalı goller yemekle eleştirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bu imajına rağmen ligin en çok kurtarış yapan file bekçisi. 5 lig maçında 7 gol yiyen Harun, 23 de kurtarış yaptı. Kanarya'nın son 5 lig mücadelesinde kalesine toplam 30 isabetli şut çekildiğini gösteren bu istatistik, aynı zamanda Harun'u ligin maç başına en çok gol önleyen kalecisi yaptı.

    1- Harun Tekin 4.6 (Fenerbahçe)
    2- Johannes Hopf 4.4 (Ankaragücü)
    3- Gökhan Akkan 3.5 (Rizespor)
    4- Loris Karius 3.4 ()
    5- 3.4 ()

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