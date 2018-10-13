Harun Tekin'den şaşırtan istatistik
Hatalı goller yemekle eleştirilen Harun Tekin,5 maçta yediği 7 gole karşılık 23 de kurtarış yaptı; ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin'in şaşırtan bir istatistiği var. Hatalı goller yemekle eleştirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bu imajına rağmen ligin en çok kurtarış yapan file bekçisi. 5 lig maçında 7 gol yiyen Harun, 23 de kurtarış yaptı. Kanarya'nın son 5 lig mücadelesinde kalesine toplam 30 isabetli şut çekildiğini gösteren bu istatistik, aynı zamanda Harun'u ligin maç başına en çok gol önleyen kalecisi yaptı.
1- Harun Tekin 4.6 (Fenerbahçe)
2- Johannes Hopf 4.4 (Ankaragücü)
3- Gökhan Akkan 3.5 (Rizespor)
4- Loris Karius 3.4 (Beşiktaş)
5- Serkan Kırıntılı 3.4 (Konyaspor)
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