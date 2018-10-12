Slimanide son durum

Cezayir Milli Takımı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Islam Slimani’nin durumu belli oldu.

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Milli takımın doktorlarından Benazieb Mohamed, golcü oyuncunun sağ uyluk kemiğinin arkasındaki kaslarda sorun olduğunu belirtirken, milli takımda değil Başakşehir maçında sakatlandığını açıkladı. Mohamed, "Slimani buraya sakat geldi. Orada oynadığı son maçta sakatlanmış. Kendisi de bunun farkındaydı. Kadrodan çıkardık. Tedavisine kendi kulübünde devam edilecek" dedi.