    12 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Slimani'de son durum

    Slimanide son durum
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Cezayir Milli Takımı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan ’nin durumu belli oldu.

    Milli takımın doktorlarından Benazieb Mohamed, golcü oyuncunun sağ uyluk kemiğinin arkasındaki kaslarda sorun olduğunu belirtirken, milli takımda değil Başakşehir maçında sakatlandığını açıkladı. Mohamed, "Slimani buraya sakat geldi. Orada oynadığı son maçta sakatlanmış. Kendisi de bunun farkındaydı. Kadrodan çıkardık. Tedavisine kendi kulübünde devam edilecek" dedi.
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