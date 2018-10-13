Dirardan salvo üstüne salvo

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Dirar, bir kez daha yönetimi hedef alırken bu kez; "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'de yönetimin Aatıf Chahechouhe ve Volkan Demirel ile birlikte kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'dan mesaj üstüne mesaj... Karar sonrası instagram sayfasından, "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkürler..." açıklamasında bulunan Faslı futbolcu bir kez daha yönetime göndermede bulundu. Dirar, Fas Milli Takımı'nda antrenman yaptığı sırada gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken altına, "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" mesajını düştü.