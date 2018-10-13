    13 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Dirar'dan salvo üstüne salvo

    Dirardan salvo üstüne salvo
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    'de bırakılan Dirar, bir kez daha yönetimi hedef alırken bu kez; " kimse benden gülümsememi alamaz" paylaşımı yaptı

    'de yönetimin Aatıf Chahechouhe ve ile birlikte bıraktığı Nabil Dirar'dan mesaj üstüne mesaj... Karar sonrası instagram sayfasından, "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkürler..." açıklamasında bulunan Faslı futbolcu bir kez daha yönetime göndermede bulundu. Dirar, Fas 'nda antrenman yaptığı sırada gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken altına, " kimse benden gülümsememi alamaz" mesajını düştü.

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