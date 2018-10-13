Dirardan salvo üstüne salvo

13 Ekim 2018, Cumartesi
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Dirar'dan salvo üstüne salvo
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Dirar, bir kez daha yönetimi hedef alırken bu kez; "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" paylaşımı yaptı
Fenerbahçe'de yönetimin Aatıf Chahechouhe ve Volkan Demirel ile birlikte kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'dan mesaj üstüne mesaj... Karar sonrası instagram sayfasından, "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkürler..." açıklamasında bulunan Faslı futbolcu bir kez daha yönetime göndermede bulundu. Dirar, Fas Milli Takımı'nda antrenman yaptığı sırada gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken altına, "Elhamdülillah kimse benden gülümsememi alamaz" mesajını düştü.
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