    13 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Haftanın MVP'si Jan Vesely

    Haftanın MVPsi Vesely
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    'nin basketbolcusu , THY 'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin konuk ettiği 'nın Herbalife Gran Canaria takımını 97-72 mağlup ettiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, normal sezonun ilk haftasında unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmada 22 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asiste imza attı. Kariyerinde dördüncü kez MVP seçilen pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 7 ve serbest atışlarda 5'te 5 ile oynadı.

    Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Nate Wolters, 27 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 26 verimlilik puanıyla temsilcisi Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved üçüncü sırada yer aldı.



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