    12 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe'ye İstanbulspor morali

    F.Bahçeye İstanbulspor morali
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı yapan , karşılaşmayı 3-0 kazandı. Mücadele Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynandı. Sarı-lacivertli takım ilk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarıda sonuca giderken golleri; 68. dakikada ligde son dönemde şans bulamayan isimlerden , 71. dakikada ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.
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