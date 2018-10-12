F.Bahçeye İstanbulspor morali

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F.Bahçe'ye İstanbulspor morali
Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Mücadele Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynandı. Sarı-lacivertli takım ilk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarıda sonuca giderken golleri; 68. dakikada ligde son dönemde şans bulamayan isimlerden Mehmet Ekici, 71. dakikada Roberto Soldado ve 82. dakikada Michael Frey kaydetti.
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