    12 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fener şova başlıyor

    Fener şova başlıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Obradovic ve öğrencileri, THY ’ndeki ilk maçında 20.45’te ’yı konuk edecek. Hedef galibiyetle başlamak

    THY 'nde heyecan bugün start alıyor. Fenerbahçe ilk hafta maçında bu akşam İspanyol temsilcisi 'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya) ve Fernando Rocha (Portekiz) hakem üçlüsü yönetecek

    Silahı bulana 'Neden?' derdim

    ZELJKO Obradovic, Gran Canaria maçı öncesi beIN Sports'a verdiği röportajda siyasete girdi, çarpıcı mesajlar verdi. "Tarihte ölmüş veya yaşayan birisine, bir soru sormak isteseniz, ne sorarsınız?" sorusuna cevap veren Obra, "Silahları yaratan kimse ona sorardım. 'Neden?' İkinci sorum ise politikacılara olurdu. 'Neden kendinizle bu kadar ilgileniyorsunuz?' Neden gerçek sorunları olan insanlarla ilgilenmiyorsunuz? Tüm dünyada böyle. Hepsinin ağzında demokrasi var. Fakir insanlar için yapmak istedikleri şeyler var ama şu anda dünyanın en zengin kesimi ile yemek bulamayacak kesimi arasında inanılmaz bir gelir farkı var" ifadelerini kullandı. Obra maç içinse, "Çok tehlikeli bir rakiple oynayacağız" dedi.

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