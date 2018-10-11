Berkaydan Arda Turan açıklaması!

Futbolcu Arda Turan'ın, eğlence mekanında burnunu kırdığı iddia edilen Berkay'dan bir açıklama gerdi.

Berkay, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada 'Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

İşte olaya dair polis tutanağı;

ARNAVUTKÖY

SUÇ NO:

1010

KASTEN YARALAMA – TEHDİT

FF

Olayın özeti



10.10.2018 günü saat 13:30 sıralarında idaremiz Liv Hospital hastanesinde silah ile ateş etme olayı olduğu bildirilmesi üzerine hastaneye geçilmiş, burada görevliler ile yapılan görüşmede 10.10.2018 günü saat 05:30 sıralarında Arda TURAN ile Berkay ŞAHİN isimli şahıslar hastanenin acil servisine geldikleri, şahısların alkollü ve gergin oldukları, Arda Turan'ın belinde kabarıklık olduğu Özel güvenlik görevlileri tarafından gözlenmiş, şahıslar görevlilere hitaben herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemişler. Acile yakın yerde Check-Up servisine girmişler. Burada konuştukları esnada Murat DALKILIÇ isimli şahsın muayanesi yapılmış, adli rapor düzenlenmiş, ayrıca şahısların tartışığı yerin çalışmaları mesai başladığında zeminde ve fotokopi cihazında isabet ile mermi çekirdeği bulmuş, ancak yaşanan tüm olaylar herhangi bir polisin merkezine bilgi verilmemiş.



10.10.2018 tarih ve 07:45 saatli adli rapor incelendiğinde Berkay ŞAHİN isimli şahsın burnunun kırık olduğu tespit edilmiş, hastane görevlilerinin Arda TURAN isimli şahsın muayene edilmemiş olduğu tarafımıza beyan edilmiştir. Olay esnasında hastanede Amir konumunda Özel güvenlik görevlisi Harun AKTAŞ isimli şahsın olduğu anlaşılmış, hastanenin kamera görüntüleri incelendiğinde Arda TURAN isimli şahsın elinde siyah renkli tabanca olduğu izlenmiş, silahın ateş alma anı kamerada tespit edilememiş, olayın gerçekleştiği zeminde yerde bir isabet, fotokopi makinesinde bir adet, ayrıca bir adet mermi çekirdeği olay yeri inceleme ekibi tarafından muhafaza altına alınmıştır.



Kasten yaralama olayının Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Saf sokak N:39 Sayılı içkili eğlence yerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay günü Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku KİBRİTÇİOĞLU'na anlatılmış, kasten yaralama silahla tehdit ceraim verilmesi Arda TURAN isimli şahsın yakalanması, tabancanın bulunması için çalışma yapılmasını, Berkay ŞAHİN'in müşteki eşi Özlem ŞAHİN'in ve Murat DALKILIÇ isimli şahısların bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması, olay yeri inceleme Berkay ŞAHİN'in in eşi olan Özlem ŞAHİN'in beyanında cinsel taciz mevzusu geçtiyse, bu konuyla ilgili tekrar Cumhuriyet Savcısından talimat alınmasını, konuyla ilgili gelişme olursa tekrar Cumhuriyet Savcısından talimat alınmasını talimatlarını vermiş, ayrıca talimatların devamında hastanenin özel güvenlik görevlisi Harun AKTAY isimli şahsa suç bildirmemekten ayrı bir tahkikat evrakı hazırlanmasını, ikmalen gönderilmesi talimatlarını vermiştir. Müşteki Berkay ŞAHİN'in hastaneden darp edildiğine dair doktor raporu temin edilmiş, tahkikata başlanmıştır.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ!