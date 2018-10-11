    11 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Euroleague Fenerbahçe-Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Euroleaguede Fenerbahçe-Gran Canariayı ağırlıyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Euroleague'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran temsilcimiz Fenerbahçe, Gran Canaria'yı ağırlıyor. Peki bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar aspor.com.tr'de!

    Fenerbahçe, 'nin ilk haftasında yarın sahasında 'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşma beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

    Bu sezon THY Avrupa Ligi öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 'nda 'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

    Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı.

    Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

    Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. Tyler Ennis de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

    THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife Gran Canaria kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.

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