Euroleague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Eurolegue maçları ile basketbolda Avrupa heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen Euroleague'de sahneye çıkıyor. Peki, EuroLeague maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Detaylar aspor.com.tr'de!

EuroLeague maçları için beklenen gün geldi. Fenerbahçe, Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes'in ülkemizi temsil edeceği EuroLeague'de, ilk maçlar bugün oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta konuğu Gran Canaria takımı olurken, Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Üç temsilcimizin mücadele edeceği EuroLeague maçları bugün başlayacak. Mücadeleler, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte, temsilcilerimizin ilk hafta maç programı;

11 Ekim Perşembe 21.30: Bayern Münih-Anadolu Efes - beIN SPORTS 3

11 Ekim Perşembe 22.00: Real Madrid-Darüşşafaka Tekfen - beIN SPORTS 4

12 Ekim Cuma 20.45: Fenerbahçe-Gran Canaria - beIN SPORTS 3 / beIN SPORTS Haber