10 Ekim 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe core çalışması yaptı
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinden sonra yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nden Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli oyuncular core çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.
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