    11 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Ferdi Kadıoğlu: ''Cocu medyanın saldırısı altında...''

    F.Bahçeli oyuncudan açıklama: Cocu saldırı altında
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    'nin genç oyuncusu , basınına yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüz Cocu şu sıralar medyanın saldırısı altında" dedi.

    'nin sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği genç orta saha oyuncusu , milli maç arasında basınına açıklamalarda bulundu.

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri anlatırken, son dönemin eleştirilen ismi Phillip Cocu ile ilgili soruyu da yanıtladı.

    Futbol dışında her şeyin çok iyi olduğunu söyleyen Ferdi '''da hayat çok güzel, iyi vakit geçiriyorum. Futbolda işler biraz iyi değil. Şu an iyi durumda değiliz, daha iyi olmalıyız. Ben de burada adımdan söz ettirmek istiyorum'' dedi.



    ''KENDİME YER BULABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIM''

    Fenerbahçe'de başarılı olmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen genç oyuncu ''Çok büyük bir kulüpte olduğumu biliyorum ve kendime yer bulmak için çok çalışmalıyım. Sabırla bekliyorum. Ço9k çalışıp daha iyi olmak istiyorum. Daha iyi olmaya da başladım'' şeklinde konuştu.

    ''PHILLIP COCU MEDYANIN SALDIRISI ALTINDA...''

    Cocu ve takımın durumunun sorulması üzerinde Ferdi Kadıoğlu, ''Cocu şu an medyanın saldırı altında. Daha fazla puan almalıyız, böylece bizi eleştirmeyi de bırakacaklardır. , Hollanda'dan her şeyiyle çok farklı bir ülke'' ifadelerini kullandı.

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