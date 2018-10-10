    10 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    THY Avrupa Ligi'nde en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

    THY Avrupa Liginde en başarılı Türk takımı F.Bahçe
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY 'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini yaşadı.

    THY 'nde 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan sarı-lacivertliler, Türk tarihine adını yazdırdı.

    Bu kulvarda son dört sezondur 'e kalan , üç kez finale çıkmayı başardı. 'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi 'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi 'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

    Anadolu Efes iki kez Dörtlü Final'de yer aldı

    Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak bir başka Türk takımı , "Kupa-1"de 2 kez Dörtlü Final'e kaldı.

    Lacivert-beyazlılar, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. Anadolu Efes, 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda 3. oldu. İstanbul temsilcisi, bir sonraki sezon, FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Darüşşafaka Tekfen yeniden

    Geçen sezon ULEB şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Tekfen, bu organizasyonda yeniden yer alacak.

    Son olarak 2016-2017 sezonunda THY Avrupa Ligi'ne katılan yeşil-siyahlılar, bir sezon aranın ardından tekrar Avrupa'nın bir numaralı kupasına dahil oldu.

    Türkiye adına 14 takım

    , 1958 yılında başlayan "Kupa-1"de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

    Türkiye'yi en fazla 28 kezle Anadolu Efes (Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 16 kezle Fenerbahçe, 12 kezle de takip etti.

    Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, 5, Darüşşafaka 4, Beşiktaş 2, Karşıyaka 2, , TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

    İlk maç Modaspor'un

    Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

    Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

    İlk galibiyet Galatasaray'ın

    "Kupa 1" de Türk takımları adına ini Galatasaray elde etti.

    Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye ilk galibiyet sevincini yaşattı.

    Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

    Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

    Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

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