    10 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

    Avrupa Liginin en başarılısı Obradovic
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Basketbolda THY 'nde yer alacak 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak 'nin Sırp çalıştırıcısı ön plana çıkıyor.

    tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 24. sezonuna başlayacak.

    Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri 'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.

    Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

    Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki 'in finalinde 'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

    Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, 'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi 'u yenerek zafere ulaştı.

    Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

    Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 4 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

    Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör oldu.

    Obradovic meslektaşlarına fark attı

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün şampiyonluk sayılarının toplamı, 'in gerisinde kaldı.

    Diğer 15 başantrenör toplamda 7 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in 2 sayı gerisinde kaldı.

    Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i iki kupayla (Real Madrid), birer kupayla ise (Panathinaikos), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova), David Blatt (Olympiakos) ve () takip etti.

    Obradovic'i Ergin Ataman izledi

    Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 24. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı.

    Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise 'in tecrübeli başantrenörü olacak. Ataman, bu kulvarda 13. kez boy gösterecek.

    Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

    İsimTakımYaşSezonŞampiyonluk
    Zeljko ObadovicFenerbahçe58239
    Pablo LasoReal Madrid5172
    Svetislav PesicBarcelona Lassa69111
    David BlattOlympiakos59111
    Xavi PascualPanathinaikos46111
    Georgios BartzokasKhimki5361
    Dimitris ItoudisCSKA Moskova4841
    Ergin AtamanAnadolu Efes5212-
    Neven SpahijaMaccabi FOX569-
    Simone PianigianiAX Armani Exchange Olimpia Milan497-
    Dejan RadonjicBayern Münih484-
    Pedro MartinezBaskonia573-
    Aleksandar DzikicBuducnost VOLI473-
    Sarunas JasikeviciusZalgiris423-
    Salva MaldonadoHerbalife Gran Canaria59--
    Ahmet ÇakıDarüşşafaka TEKFEN43--

    23 sezonda 536 maç

    Obradovic, 23 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 536 maça çıktı.

    Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 536 maçın 377'sini kazanırken 159 yenilgi aldı.

    Ligin en yaşlısı Pesic, en genci Jasikevicius

    THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı çalıştıracak Svetislav Pesic olacak.

    İspanyol ekibinin 69 yaşındaki başantrenörü, 12. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

    Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in 42 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 4. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını geçen sezon Dörtlü Final'e taşıma başarısı göstermişti.

    Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Darüşşafaka TEKFEN'den ve İspanyol ekibi 'dan Salva Maldonado olacak.

    THY Avrupa Ligi'nde en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    THY Avrupa Liginde en başarılı Türk takımı F.Bahçe THY Avrupa Ligi'nde en başarılı Türk takımı F.Bahçe
    Favori takımlar galibiyeti unuttu Favori takımlar galibiyeti unuttu
    Euroleague’de ilk hafta programı Euroleague’de ilk hafta programı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör