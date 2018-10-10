    10 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    , Demir Grup ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarıyla noktalandı.
    , hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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