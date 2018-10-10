    10 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Euroleague’de ilk hafta programı

    Euroleague’de ilk hafta programı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    ’de 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Basketbolun Avrupa kulüpleri düzeyindeki en büyük organizasyonu olan 'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Geçtiğimiz sezon final oynayan ve bir önceki sezon kupaya ulaşan , cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. , yarın Alman ekibi 'e konuk olacak. Bir diğer temsilcimiz ise yine yarın son şampiyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
    THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:

    11 EKİM PERŞEMBE
    20.00 CSKA Moskova - Barcelona Lassa
    21.00 Panathinaikos - Maccabi FOX
    21.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
    22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen

    12 EKİM CUMA
    19.45 Buducnost Podgorica - EA7 Olimpia Milano
    20.00 BC Khimky -
    20.00 - Saski Baskonia SAD
    20.45 Fenerbahçe - Gran Canaria

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