Euroleague’de ilk hafta programı
THY Euroleague’de 2018-2019 sezonu heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Basketbolun Avrupa kulüpleri düzeyindeki en büyük organizasyonu olan THY Euroleague'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Geçtiğimiz sezon final oynayan ve bir önceki sezon kupaya ulaşan Fenerbahçe, cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise yine yarın son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
11 EKİM PERŞEMBE
20.00 CSKA Moskova - Barcelona Lassa
21.00 Panathinaikos - Maccabi FOX Tel Aviv
21.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Tekfen
12 EKİM CUMA
19.45 Buducnost Podgorica - EA7 Olimpia Milano
20.00 BC Khimky - Olympiakos
20.00 Zalgiris Kaunas - Saski Baskonia SAD
20.45 Fenerbahçe - Gran Canaria
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