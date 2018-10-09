Fenerbahçede Stancıu iddiası

Çekya Ligi'nde Sparta Prag'da forması giyen Rumen orta alan oyuncusu bu sezon 12 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı

Devre arasında transfer çalışmalarına devam edecek olan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi... Romanya'da çıkan habere göre Sarı-Lacivertliler, Sparta Prag forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile ilgileniyor. Geçen sezon devre arası 3 milyon 750 bin Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan Rumen oyuncu, Çekya ekibinde 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti. Rumen basını, Stanciu'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağını ve Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı