Fenerbahçede Stancıu iddiası

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Fenerbahçe'de Stancıu iddiası
Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018
Çekya Ligi'nde Sparta Prag'da forması giyen Rumen orta alan oyuncusu bu sezon 12 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı
Devre arasında transfer çalışmalarına devam edecek olan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi... Romanya'da çıkan habere göre Sarı-Lacivertliler, Sparta Prag forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile ilgileniyor. Geçen sezon devre arası 3 milyon 750 bin Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan Rumen oyuncu, Çekya ekibinde 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti. Rumen basını, Stanciu'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağını ve Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı
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