    09 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Ahmet Çakar: "Cocu'nun yerine Tayfun Korkut..."

    F.Bahçenin yeni hocasını açıkladı! Yüzde 99...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Spor yorumcusu , 'nin ile yollarını ayıracağı ve yerine 'un getirileceğini iddia etti.

    Spor yorumcusu , Beyaz TV'de yayınlanan programında flaş bir iddiada bulundu.

    Ahmet Çakar, 'nin ile yakın zamanda yolların ı ayıracağı ve yerine Sttutgart'tan ayrılan 'un getirileceğini söyledi.

    YÜZDE 99 F.BAHÇE'NİN HOCASI OLACAK"

    Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. 'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor." dedi.

    Bundesliga'da ilk 7 haftada 5 puan toplarak son sırada bulunan Stuttgart, geçtiğimiz günlerde Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı.

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