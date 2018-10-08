    08 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'a İran'dan sürpriz transfer teklifi

    Aykut Kocamana İrandan sürpriz teklif!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    'nin eski teknik direktörü 'a sürpriz teklifi geldi.

    temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için 'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'de ekibiyle yollar ayrıldı!

    'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. (Ajansspor)

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