Fenerbahçede Sivas mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'de Sivas mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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