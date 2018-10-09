    09 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Sivas mesaisi sürüyor

    Fenerbahçede Sivas mesaisi sürüyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    , 'in 9. haftasında DG ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Spor Toto 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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