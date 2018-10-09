    09 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak

    Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Milli maç arasını değerlendirmek isteyen , perşembe günü ile hazırlık maçında karşılaşacak.

    Sarı-lacivertli ekip, 11 Ekim Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile bir hazırlık maçı yapacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç saat 13.30'da başlayacak. Maç, basına ve taraftarlara kapalı tutulacak.

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