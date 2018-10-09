09 Ekim 2018, Salı
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak
Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018
Milli maç arasını değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, perşembe günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, 11 Ekim Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç saat 13.30'da başlayacak. Maç, basına ve taraftarlara kapalı tutulacak.
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