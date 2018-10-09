    09 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    İslam Slimani Cezayir Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı

    Fenerbahçeye Slimani şoku!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    ’nin yıldız oyuncusu İslam Slimani, sakatlığı sebebiyle Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.

    'nin tecrübeli cusu Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle Türkiye'nin Bosna ve Rusya maçlarının aday kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Slimani'den de kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer almayacağı açıklandı. Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin yerine Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

    BENZIA VE FEGHOULI KADRODA
    Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Yassine Benzia ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise kadroda yer alıyor

    .

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Obradovicten taraftarlara çağrı Obradovic'ten taraftarlara çağrı
    Fenerbahçede Sivas mesaisi sürüyor Fenerbahçe'de Sivas mesaisi sürüyor
    Fenerbahçede flaş gelişme! Aykut Kocaman... Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aykut Kocaman...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör