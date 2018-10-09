İslam Slimani Cezayir Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu İslam Slimani, sakatlığı sebebiyle Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle Türkiye'nin Bosna ve Rusya maçlarının aday kadrosundan çıkarılmasının ardından sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Slimani'den de kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin ile oynayacağı maçta yer almayacağı açıklandı. Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Slimani'nin yerine Oussama Darfalou'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.
BENZIA VE FEGHOULI KADRODA
Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Yassine Benzia ile Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ise kadroda yer alıyor
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