    09 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de kritik gün yarın!

    Fenerbahçede kritik gün yarın!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Kulübü Başkanı , yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

    , 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.

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