Fenerbahçede kritik gün yarın!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.