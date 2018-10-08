    08 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Tolga Ciğerci Almanya'dan döndü

    Tolga Ciğerci Almanyadan döndü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    'nin yeni transferi , sakatlığının tedavisi için gittiği 'dan döndü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini 'da tamamlayan Tolga'nın bugün 'ne geldiği belirtildi.

    Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen 'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.

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