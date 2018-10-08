Tolga Ciğerci Almanyadan döndü

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Tolga Ciğerci Almanya'dan döndü
Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan döndü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya'da tamamlayan Tolga'nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği belirtildi.
Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.
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