Fenerbahçe taraftarından iki futbolcuya tepki
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında iki sarı-lacivertli futbolcu ıslıklandı.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında dikkat çeken anlar yaşandı.
TARAFTARDAN FREY'E ISLIKLI PROTESTO
Arka arkaya kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar hafta içerisinde transferi spor yazarları tarafından sertçe eleştirilen Michael Frey'e tepki gösterdi.
Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 59. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Michael Freyi oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.
DIEGO REYES'E DE TEPKİ!
Michael Frey'in yanı sıra Fenerbahçe'nin sezon başındaki yeni transferlerinden Diego Reyes de tepki gören isimlerden oldu. İkinci yarıda Roman Neustadter'in pası sornası şut çeken Diego Reyes, kötü vuruşunun ardından ıslıklandı. Maçın 65. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakan Diego Reyes, Frey gibi ıslıklarla yedek kulübesine geldi.
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