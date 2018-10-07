    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe taraftarından iki futbolcuya tepki

    Fenerbahçe taraftarından iki futbolcuya tepki
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    'nin ile oynadığı 8. hafta maçında iki sarı-lacivertli futbolcu ıslıklandı.

    'nin 'de ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında dikkat çeken anlar yaşandı.

    TARAFTARDAN FREY'E ISLIKLI PROTESTO

    Arka arkaya kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar hafta içerisinde transferi spor yazarları tarafından sertçe eleştirilen 'e tepki gösterdi.

    Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 59. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Michael Freyi oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    DIEGO REYES'E DE TEPKİ!

    Michael Frey'in yanı sıra Fenerbahçe'nin sezon başındaki yeni transferlerinden de tepki gören isimlerden oldu. İkinci yarıda Roman Neustadter'in pası sornası şut çeken Diego Reyes, kötü vuruşunun ardından ıslıklandı. Maçın 65. dakikada yerini 'a bırakan Diego Reyes, Frey gibi ıslıklarla yedek kulübesine geldi.

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