    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı

    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    -Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden  sesleri yükseldi.

    'in 8. haftasında , ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

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