Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.