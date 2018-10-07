Fenerbahçeli futbolculara; "Formayı çıkarın..."
Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçın son dakikalarında "Ersun Yanal" diye bağırırken, karşılaşmanın bitiminde ise futbolculara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.
Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi.
Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar "Formayı çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.
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