    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli futbolculara; "Formayı çıkarın..."

    Maç sonu flaş tepki! Formayı çıkarın...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    li taraftarlar, maçın larında "" diye bağırırken, karşılaşmanın bitiminde ise futbolculara tepki gösterdi.

    'nin ile oynadığı karşılaşmasının larında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.

    Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri 'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi.

    Hakem 'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar " çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.

    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı

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