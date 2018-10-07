Fenerbahçe puan kayıplarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 8. hafta sonunda 8 puanda kalırken, bu sezonki puan kaybı ise 16'ya ulaştı.

Kadıköy'de galibiyete hasret

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

Futbolculara tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Maçın berabere sonuçlanmasından hoşnut olmayan taraftarlar, futbolcular aleyhine tezahüratlar yaptı.

Ersun Yanal tezahüratı, taraftarları ikiye böldü

Stattaki Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölündü.

Maçın son bölümünde ve sonrasında taraftarların bir bölümü Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlarda bulundu. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

Bir grup taraftar ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu istifaya davet etti.

Konuk taraftarların tezahüratı ortamı gerdi

Medipol Başakşehir'i destekleyen taraftarların maç sonu Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahürat, gerginliğe sebep oldu.

Turuncu-lacivertli taraftarların maç bittikten sonra, "Fenerbahçe kümeye." şeklinde tezahürat yapması, sarı-lacivertli futbolseverleri kızdırdı. Rakip takım tribününe yönelen Fenerbahçeli taraftarlar, rakipleri aleyhine tezahürat yapmaya başladı.

Araya giren güvenlik güçleri, gerginliğin büyümesini engelledi.