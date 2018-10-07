    07 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe puan kayıplarını sürdürdü

    Fenerbahçe puan kayıplarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    , Spor Toto 'in 8. haftasında 'le 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz sona erdi.

    Sarı-lacivertliler, 8. hafta sonunda 8 puanda kalırken, bu sezonki puan kaybı ise 16'ya ulaştı.

    Kadıköy'de galibiyete hasret

    , 'de 'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

    İlk hafta 'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda 'a yenilip, ve 'le berabere kaldı.

    Futbolculara tepki

    Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

    Maçın berabere sonuçlanmasından hoşnut olmayan taraftarlar, futbolcular aleyhine tezahüratlar yaptı.

    Ersun Yanal tezahüratı, taraftarları ikiye böldü

    Stattaki Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri konusunda ikiye bölündü.

    Maçın son bölümünde ve sonrasında taraftarların bir bölümü Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlarda bulundu. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

    Bir grup taraftar ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu istifaya davet etti.

    Konuk taraftarların tezahüratı ortamı gerdi

    Medipol Başakşehir'i destekleyen taraftarların maç sonu Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahürat, gerginliğe sebep oldu.

    Turuncu-lacivertli taraftarların maç bittikten sonra, "Fenerbahçe kümeye." şeklinde tezahürat yapması, sarı-lacivertli futbolseverleri kızdırdı. Rakip takım tribününe yönelen Fenerbahçeli taraftarlar, rakipleri aleyhine tezahürat yapmaya başladı.

    Araya giren güvenlik güçleri, gerginliğin büyümesini engelledi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Maç sonrası olay! Mucize olmazsa bitti Maç sonrası olay! "Mucize olmazsa bitti"
    Maç sonu flaş tepki! Formayı çıkarın... Maç sonu flaş tepki! "Formayı çıkarın..."
    VAR pişmanlıktır ''VAR' pişmanlıktır"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör