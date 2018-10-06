    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçede Başakşehir mesaisi tamamladı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , 'in 8'inci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    , bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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