Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Nabil Dirar sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf süresiz olaraj kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Nabil Dirar sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Faslı oyuncu yaptığı paylaşımda "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.