    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar'dan ilk açıklama

    Kadro dışı kalan Dirardan ilk açıklama
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

    'de , ve Aatıf süresiz olaraj kadro dışı bırakıldı. Bu kararın ardından Nabil Dirar hesabından bir açıklamada bulundu.

    Faslı oyuncu yaptığı paylaşımda "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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