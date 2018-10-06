    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...

    Volkanın keyfi yerinde! Bakın nerede görüldü...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    kalecisi ile eşi , kızları Yade ve Yeda Demirel geçtiğimiz gün 'ta objektiflere takıldı.

    Yönetiminin kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan , bütün günü ailesi ile birlikte geçirerek moral depoladı.

    Milliyet'in haberine göre öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasına teslim eden ve dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Demirel çifti, daha sonra Funtime Çocuk Eğlence merkezine geçerek çocukları ile uzun süre keyifli dakikalar geçirdi.

    Çoğunlukla çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında zaman geçiren aile, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

    Volkan Demirel

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