    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de büyük tehlike

    Fenerbahçede büyük tehlike
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Trnava maçında, Valbuena 2. kez ısınmaya gitmek istemezken, Topal oyuna girerken tepki gösterdi. Cocu’nun oyuncular nezdinde artık eski itibarı yok

    , Spartak Trnava galibiyeti ile rahat bir nefes aldı ancak takım içindeki sıkıntılar devam ediyor. Ortaya çıkan yeni sorun ise 'otorite' krizi. 'de üst üste alınan şok yenilgiler nedeniyle taraftarın gözünden düşen , her hafta sahaya farklı sistem ve kadro ile çıkması, yoğun eleştiriler ve artan 'gönderilecek' haberleri sonrası oyuncular nezdinde de itibarını kaybetmeye başladı. Önceki akşamki maçta kulübede ve 'ın sergilediği tavır bu durumun göstergesi olarak yorumlandı.

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    KALSA BİLE İŞİ ARTIK ZOR

    İlk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra tekrar ısınmaya yollanan tecrübeli isim sinirlenerek, gitmek istemedi.Araya idari menajer Onar Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna dahil oldu. 87'de oyuna girmesi istenen Mehmet Topal ise 'Şimdi mi? Maç bitmek üzere!..' anlamında saat işareti yaparak tepkide bulundu. Bu görüntü 'otorite zaafı' olarak değerlendirildi. Phillip Cocu'nun takımın başında kalsa bile işinin bundan sonra eskisinden çok daha zor olacağı ifade ediliyor.

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    YÖNETİM UYARACAK

    Fenerbahçe Yönetimi'nin kulübede yaşanan hadise nedeniyle Valbuena ve Topal'ı uyarması bekleniyor. Rizespor yenilgisi sonrası, "Bunlar o formanın ağırlığının farkında değiller" diyen 'un disiplin konusunda çok titiz olduğu ve asla taviz vermeyeceği belirtiliyor

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