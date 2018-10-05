Skrtel toparladı

Sakatlığı geçen Slovak stoper, hatasız oynayarak savunmayı rahatlattı. Neustadter de ona eşlik etti.

Martin Skrtel döndü, Fenerbahçe'nin savunması kendine geldi. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen Slovak stoper, Spartak Trnava maçıyla tekrar ilk 11'deki yerini aldı.

Tecrübeli oyuncu 90 dakika boyunca hatasız bir oyun sergiledi. Defansta yaptığı kritik müdahaleler ve kademelere zamanında girerek Spartak Trnava forvetlerine ciddi bir pozisyon şansı vermedi. Roman Neustadter de iyi anlaştığı Skrtel'e eşlik edince Fenerbahçe karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

JAILSON RÜZGARI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson, dün yine ilk 11'deydi. Eljif Elmas ile birlikte orta sahada yer alan Jailson, üstlendiği defansif görevin hakkını verdi. Jailson hem kaptığı toplar hem de verdiği paslar ile dikkati çekti. Brezilyalı'nın savunmadan driblinglerle çıkardığı toplar da rakip takımı zor anlara soktu. Jailson taraftardan alkış aldı.

HARUN'LA DEVAM

Cocu, yediği goller nedeniyle eleştirilen Harun Tekin'den vazgeçmedi. Kalede yine genç isim oynarken, Volkan Demirel yedek soyundu. Fenerbahçe formasıyla 5 maçta kalesinde 11 gol gören Harun bu kez hata yapmadı. Konyaspor deplasmanından sonra ikinci kez bir karşılaşmayı gol yemeden bitirdi. Harun, maçtan sonra savunmadaki arkadaşlarına teşekkür etti.