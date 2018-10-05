    05 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Skrtel toparladı

    Skrtel toparladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Sakatlığı geçen Slovak stoper, hatasız oynayarak savunmayı rahatlattı. Neustadter de ona eşlik etti.

    döndü, 'nin savunması kendine geldi. Sakatlığı nedeniyle ve maçlarında forma giyemeyen Slovak stoper, maçıyla tekrar ilk 11'deki yerini aldı.

    Tecrübeli oyuncu 90 dakika boyunca hatasız bir oyun sergiledi. Defansta yaptığı kritik müdahaleler ve kademelere zamanında girerek Spartak Trnava forvetlerine ciddi bir pozisyon şansı vermedi. Roman Neustadter de iyi anlaştığı Skrtel'e eşlik edince Fenerbahçe karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

    JAILSON RÜZGARI

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Jailson, dün yine ilk 11'deydi. Eljif Elmas ile birlikte orta sahada yer alan Jailson, üstlendiği defansif görevin hakkını verdi. Jailson hem kaptığı toplar hem de verdiği paslar ile dikkati çekti. Brezilyalı'nın savunmadan driblinglerle çıkardığı toplar da rakip takımı zor anlara soktu. Jailson taraftardan alkış aldı.

    HARUN'LA DEVAM

    Cocu, yediği goller nedeniyle eleştirilen 'den vazgeçmedi. Kalede yine genç isim oynarken, yedek soyundu. Fenerbahçe formasıyla 5 maçta kalesinde 11 gol gören Harun bu kez hata yapmadı. deplasmanından sonra ikinci kez bir karşılaşmayı gol yemeden bitirdi. Harun, maçtan sonra savunmadaki arkadaşlarına teşekkür etti.

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