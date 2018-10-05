    05 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Cocu 3-5-2'ye döndü

    Cocu 3-5-2ye döndü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Benzia, Topal, Aatif ve Şener'i kesen Cocu sistemi 3-5-2'ye çevirdi.

    kadroda beklendiği gibi revizyona giderken, oyun sisteminde de değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, 3-0 kaybedilen son Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk onbirde yer alan , , Aatıf ve Şener'i kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Isla, Skrtel, Eljif Elmas ve Michael Frey forma giydi. Sarı-lacivertliler sahada 3-5-2 dizilişi ile yer aldı. Neustadter, Skrtel ve Reyes üçlü savunma hattını oluştururken, ileride Frey ile Slimani çift forvet olarak görev yaptı.
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