Cocu 3-5-2ye döndü

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Cocu 3-5-2'ye döndü
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Benzia, Topal, Aatif ve Şener'i kesen Cocu sistemi 3-5-2'ye çevirdi.
Phillip Cocu kadroda beklendiği gibi revizyona giderken, oyun sisteminde de değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, 3-0 kaybedilen son Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk onbirde yer alan Yassine Benzia, Mehmet Topal, Aatıf ve Şener'i kulübeye çekti. Bu oyuncuların yerine Isla, Skrtel, Eljif Elmas ve Michael Frey forma giydi. Sarı-lacivertliler sahada 3-5-2 dizilişi ile yer aldı. Neustadter, Skrtel ve Reyes üçlü savunma hattını oluştururken, ileride Frey ile Slimani çift forvet olarak görev yaptı.
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