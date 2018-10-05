    05 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Sinisa’ya ilgi yok

    Sinisa’ya ilgi yok
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Fenerbahçe, teknik direktör ile ilgilenildiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin teknik direktörlüğe Sinisa Mihajlovic'i getireceği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzden hiçbir yetkili Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir. Phillip Cocu görevinin başındayken bu haber rahatsızlık yaratmıştır" denildi.
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