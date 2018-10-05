Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı devirerek moral depolayan Fenerbahçe gözünü lige çevirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu karşılaşmanın detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak.

Sezona kötü bir giriş yaparak taraftarını üzen Fenerbahçe, hem iyi skor almak hem de taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyor. Sarı-lacivertli takım Başakşehir maçından 3 puan alarak ligde toparlanmak isterken, liderlik mücadelesi veren Başakşehir ise son iki haftada kaybettiği puanları telafi etmek istiyor.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. 7 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİGDE EN ÇOK KAYBEDEN 2. TAKIM

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Akhisarspor ile birlikte ligde en çok maç kaybeden ikinci takımı olarak dikkat çekti. Sezona beklentilerin uzağında başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadığı mücadelede Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 7 haftalık periyotta 4. mağlubiyetini alarak, ligde Akhisarspor ile birlikte BB Erzurumspor'un ardından en çok maç kaybeden kaybeden ekipler oldu. Doğu Anadolu temsilcisi 5 mağlubiyet alırken, onu 4 yenilgiyle Fenerbahçe ve Akhisarspor takip etti.?



FENERBAHÇE'DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler 14. sırada yer alıyor. Spartak Trnava'yı 2-0 yenerek moral depolayan Fenerbahçe, yakaladığı bu ivmeyi lide de taşımak istiyor.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ GERİ ALMAK PEŞİNDE

Son yıllarda Abdullah Avı yönetiminde dikkat çeken bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de hedef yine şampiyonluk... Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 14 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor. Lige iyi başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri son iki haftada 4 puan kaybetti. Başakşehir bu mücadeleden 3 puan alarak Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak istiyor.