Fenerbahçenin cezasında indirim

TFF Tahkim Kurulu olağanüstü toplantısında gündeminde yer alan dosyaları karara bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 40,000.00 TL para cezasının, 20.00,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, Migros C,D,E,I,J,K,L,M, Fenerium Alt F,G,H, Maraton Alt B,C,D,E,F,G,H,I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."