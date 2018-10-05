05 Ekim 2018, Cuma
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Takımın üstündeki baskıyı hırsa çevirmeyi başardıklarını aktaran Hollandalı çalıştırıcı, "Futbolcuların kazanma hırsı oldukça yüksek seviyedeydi. İlk yarıda da pozisyonlarımız vardı fakat gol bulamadık. İkinci yarıda daha çok baskı yapılmasını konuştuk. Oyuncularım beni pişman etmedi" diye konuştu. Cocu üst üste yaşanılan puan kayıplarının ardından sistem değişikliği gerektiğini düşündüklerini belirterek, "3 stoper özellikli iki de ileriye çıkan bekle sahaya çıktık. Takımın genelinden memnun kaldım. Sakatlığını atlatıp bugün sahada her şeyini veren Skrtel ile Slimani çok iyi oynadı. Aynı zamanda Eljif genç yaşına rağmen oyundan hiç kopmadı. Sistem değişikliği işe yaradı. Oyuncular çabuk uyum sağladı. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu Başakşehir maçına vereceğiz" dedi.
"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK ZOR"
Cocu, Trnava maçı öncesi ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'deki günlerini anlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye'de futbol gerçekten çok zor. Oyuncular savaşmak zorunda. Burada böyle başlangıçlara alışık değiller. Taraftarlar her zaman başarı istiyor. Ali Koç ve Comolli'nin desteğini hissediyorum. Burada duygular yoğun yaşanıyor" dedi.
Değişim iyi geldi
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Spartak Trnava karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Cocu “Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekti. Yeni sisteme oyuncular çabuk uyum sağladı” diye konuştu.
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava maçının kazanılmasıyla biraz rahatladığını açıkladı.
Takımın üstündeki baskıyı hırsa çevirmeyi başardıklarını aktaran Hollandalı çalıştırıcı, "Futbolcuların kazanma hırsı oldukça yüksek seviyedeydi. İlk yarıda da pozisyonlarımız vardı fakat gol bulamadık. İkinci yarıda daha çok baskı yapılmasını konuştuk. Oyuncularım beni pişman etmedi" diye konuştu. Cocu üst üste yaşanılan puan kayıplarının ardından sistem değişikliği gerektiğini düşündüklerini belirterek, "3 stoper özellikli iki de ileriye çıkan bekle sahaya çıktık. Takımın genelinden memnun kaldım. Sakatlığını atlatıp bugün sahada her şeyini veren Skrtel ile Slimani çok iyi oynadı. Aynı zamanda Eljif genç yaşına rağmen oyundan hiç kopmadı. Sistem değişikliği işe yaradı. Oyuncular çabuk uyum sağladı. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu Başakşehir maçına vereceğiz" dedi.
"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK ZOR"
Cocu, Trnava maçı öncesi ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'deki günlerini anlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye'de futbol gerçekten çok zor. Oyuncular savaşmak zorunda. Burada böyle başlangıçlara alışık değiller. Taraftarlar her zaman başarı istiyor. Ali Koç ve Comolli'nin desteğini hissediyorum. Burada duygular yoğun yaşanıyor" dedi.
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