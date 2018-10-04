04 Ekim 2018, Perşembe
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"Her geçen maç performansıma bir şeyler katıyorum"
Sezon başında antrenman eksiği olduğunu belirten Ayew, "Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum. Bu mağlup olduğumuz maçlardaki performansımdan çok memnun değilim. Performansımı bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
Andre Ayew: “2 gol attık ama daha çok gol atabilirdik”
Giriş Tarihi: 04.10.2018
Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, ”Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum” dedi.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew oyunun ilk bölümü zorlandıklarını ifade ederek, "Rakibimiz kendi alanlarında topu tutmayı çok iyi becerdi. Tabi ki kendi taraftarlarımız önünde bu galibiyeti almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bize karşı taraftarlarımız kızgın ve kırgın olmakta haklılar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Onların şu anki umutsuzluğunun farkındayız. Bu nedenle maçın ikinci yarısında özellikle karakter gösterdik. Baktığımızda 2 gol attık ama daha çok gol atabilirdik. Pazar gününe odaklanmamız, daha iyi çalışmamız lazım. Pazar günü alacağımız 3 puanın bizim için çok çok önemli olacağının farkındayız" dedi.
"Her geçen maç performansıma bir şeyler katıyorum"
Sezon başında antrenman eksiği olduğunu belirten Ayew, "Her geçen maç daha çok çalışarak performansıma bir şeyler katıyorum. Bu mağlup olduğumuz maçlardaki performansımdan çok memnun değilim. Performansımı bir üst seviyeye taşımak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
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