Slimani: "Bu skor bize ilerisi için güven verecektir."

Spartak Trnava galibiyetinde 2 golle yıldızlaşan İslam Slimani maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce bugünkü terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilemek istiyorum. Takım olarak zor günler geçiriyorduk. Bugün güzel bir reaksiyon gösterdik. Futbolda her zaman zor dönemler vardır. Bu skor bize ilerisi için güven verecektir. Bana göre sorun adaptasyon sorunu değil. Takım bütünlüğü halinde düşündüğümüzde her bireyin iyi olması lazım. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha da iyi olacağız."