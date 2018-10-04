    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Slimani: "Bu skor bize ilerisi için güven verecektir."

    Slimani: Bu skor bize ilerisi için güven verecektir.
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Spartak Trnava galibiyetinde 2 golle yıldızlaşan İslam Slimani maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "Her şeyden önce bugünkü terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilemek istiyorum. olarak zor günler geçiriyorduk. Bugün güzel bir reaksiyon gösterdik. her zaman zor dönemler vardır. Bu skor bize ilerisi için güven verecektir. Bana göre sorun adaptasyon sorunu değil. Takım bütünlüğü halinde düşündüğümüzde her bireyin iyi olması lazım. Ben elimden geleni yapıyorum. Daha da iyi olacağız."

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