    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Radoslav Latal: “Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli bir tecrübe oldu”

    “F.Bahçe maçı bizim için tecrübe oldu”
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Spartak Trnava Teknik Direktörü , maçının kendileri için çok iyi bir tecrübe olduğunu söyledi.

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava deplasmanda karşılaştığı 'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Spartak Trnava Teknik Direktörü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde deplasmanlardan iyi sonuçlar alamadıklarını aktararak, "Bizim için çok iyi tecrübe oldu. Zaten son zamanlarda deplasmanda çok iyi sonuçlar alamıyorduk. Rakibin ciddi baskısı vardı. Top tutup pas yapmamız lazımdı. Ayağımızda topu tutamadık ve rakibe kaptırdık. Bence ilk yarı ikinci yarıdan kötü oynadık. İkinci yarıda top yapmaya başladık ve pozisyon bulduk. Biraz canlanmışken hatadan gol yedik. Golün sonrasında pozisyonumuz vardı. İyi oynadık ve kontradan birkaç pozisyon yakaladık. Ceza sahasına kadar gelip, şanssız şekilde kaptırdık ve geri dönüşü gol oldu. İkinci golden sonra maçı çevirmemiz zordu. Çok önemli tecrübe oldu. Bundan sonrasında maçlarda durumu düzeltip iyi skorlar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

    "Zagreb gruptan çıktı gibi"
    Latal, D Grubu'ndan 'in çıkmaya daha yakın olduğunu belirterek, "Şu anda maçların başındayız ama Zagreb, Anderlecht'i yendi. 2 maçta 6 puan aldı. Onlar neredeyse çıktı gibi ve moralleri yerinde. Anderlecht kriz yaşıyor. Bu gruptan çıkacak diğer takım Fenerbahçe-Anderlecht maçından sonra belli olur" açıklamasını yaptı.
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