    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Sinisa Mihajlovic açıklaması!

    Fenerbahçeden flaş açıklama! Phillip Cocu...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , 'in teknik direktörlüğe getirilmek istendiği haberlerini yalanladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Bugün bazı basın organlarında, mizin teknik direktörlüğüne 'in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

    Teknik Direktörümüz görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

    Kamuoyuna duyurulur."

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