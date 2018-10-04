Fenerbahçe’de Cocu belirsizliği
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla alakalı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Hollandalı teknik adam 10 maçta takımının başında yer almış ve bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Cocu'nun bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme gelmesi bekleniyor.
Dün düzenlenen basın toplantısında istifaya ilişkin sorulan soruya böyle bir durumun olmadığını söyleyerek cevap veren Phillip Cocu'nun dalgın ve ümitsiz ifadeleri dikkat çekti.
IHA
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