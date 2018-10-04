    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’de Cocu belirsizliği

    Fenerbahçe’de Cocu belirsizliği
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Teknik Direktörü ’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

    'de sezon başında teknik direktörlüğe getirilen 'nun takımdan ayrılmasıyla alakalı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Hollandalı teknik adam 10 maçta takımının başında yer almış ve bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Cocu'nun bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme gelmesi bekleniyor.

    Dün düzenlenen basın toplantısında istifaya ilişkin sorulan soruya böyle bir durumun olmadığını söyleyerek cevap veren Phillip Cocu'nun dalgın ve ümitsiz ifadeleri dikkat çekti.

    IHA

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