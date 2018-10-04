    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    İşte Süper Ligde 8. haftanın hakemleri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

    6 Ekim Cumartesi:

    13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

    16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

    19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    7 Ekim Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

    18.00 -:

    19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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