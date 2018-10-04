Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya
6 Ekim Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Ekim Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
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