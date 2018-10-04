    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Benzia: "Ezan sesi başka"

    Benzia: Ezan sesi başka
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    'nin Fransa'nın Lille takımından kiraladığı , kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

    İşte Benzia'nın Türkiye'deki yaşantısı hakkındaki ifadeleri:

    "Fransa'daki yoğun ikili mücadeleli ve temaslı futbol, Türkiye'deki futbola benziyor. Bu yüzden adapte sorunu çekmedim."

    "Beşiktaş maçında Kadıköy'deki atmosfer muhteşemdi. İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını gördüm."

    "Bir Müslümanın Fransa'da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı. Burada her zaman ezan sesi var ve yediğiniz yemek helal mi diye düşünmüyorsunuz."

    "'ye teşekkür ediyorum, beni buraya getirmek için çok uğraştılar. Böyle büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum."

    "Ailemin çoğu Cezayir'de, sadece annem Fransa'da yaşıyor."

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