Fenerbahçe Avrupada moral arıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da moral arıyor
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2. maçında Spartak Trnava’yı ağırlıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.
Gruba deplasmanda 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile başlayan Kanarya, kazanıp hem ilk puanlarını almak hem de kötü gidişe son vermek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Martin Skrtel'in iyileşmesiyle sakat oyuncu kalmadı. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.55'te başlayacak. Spartak Trnava ilk hafta Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
HARUN
ŞENER
NEUSTADTER
SKRTEL
H. ALI
M.TOPAL
ELJIF
AYEW
BENZIA
AATIF
SLIMANI
S. TRNAVA'NIN MUHTEMEL 11'İ:
CHUDY
KADLEC
TOTH
GODAL
CONKA
ORAVEC
RADA
TCHANTURISHVILI
GRENDEL
JIRKA
BAKOS
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