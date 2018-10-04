    04 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Avrupa'da moral arıyor

    Fenerbahçe Avrupada moral arıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Sarı-lacivertliler UEFA ’ndeki 2. maçında ’yı ağırlıyor.

    , UEFA D Grubu 2. maçında bu akşam Slovakya'nın takımını konuk edecek.

    Gruba deplasmanda 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile başlayan Kanarya, kazanıp hem ilk puanlarını almak hem de kötü gidişe son vermek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte 'in iyileşmesiyle sakat oyuncu kalmadı. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.55'te başlayacak. Spartak Trnava ilk hafta Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etti.​

    Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
    HARUN
    ŞENER
    NEUSTADTER
    SKRTEL
    H. ALI
    M.TOPAL
    ELJIF
    AYEW
    BENZIA
    AATIF
    SLIMANI

    S. TRNAVA'NIN MUHTEMEL 11'İ:
    CHUDY
    KADLEC
    TOTH
    GODAL
    CONKA
    ORAVEC
    RADA
    TCHANTURISHVILI
    GRENDEL
    JIRKA
    BAKOS

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