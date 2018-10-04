Fenerbahçe Avrupada moral arıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.

Gruba deplasmanda 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile başlayan Kanarya, kazanıp hem ilk puanlarını almak hem de kötü gidişe son vermek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Martin Skrtel'in iyileşmesiyle sakat oyuncu kalmadı. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.55'te başlayacak. Spartak Trnava ilk hafta Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etti.​

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

HARUN

ŞENER

NEUSTADTER

SKRTEL

H. ALI

M.TOPAL

ELJIF

AYEW

BENZIA

AATIF

SLIMANI

S. TRNAVA'NIN MUHTEMEL 11'İ:

CHUDY

KADLEC

TOTH

GODAL

CONKA

ORAVEC

RADA

TCHANTURISHVILI

GRENDEL

JIRKA

BAKOS