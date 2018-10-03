F.Bahçe taraftarından Ersun Yanal tezahüratı
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlar Ersun Yanal tezahüratları yaptı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.
TARAFTARLARDAN ERSUN YANAL TEZAHÜRATI
Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.
Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!