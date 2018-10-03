    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe taraftarından Ersun Yanal tezahüratı

    Kupa maçında Ersun Yanal tezahüratı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    ile 'in karşı karşıya geldiği 34'üncü mücadelesinde salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlar tezahüratları yaptı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ile PTT Erkekler 'nın son şampiyonu 'in karşı karşıya geldiği 34'üncü 'nda karşı karşıya geldi

    Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı da mücadeleyi tribünden takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

    TARAFTARLARDAN ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

    Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör lehine tezahüratlarda bulundu.

    Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

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