F.Bahçe taraftarından Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde salonu dolduran sarı lacivertli taraftarlar Ersun Yanal tezahüratları yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

TARAFTARLARDAN ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.