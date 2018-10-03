    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Potada dev randevu! Fenerbahçe - Anadolu Efes

    CANLI | Fenerbahçe - Anadolu Efes
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    'nde geçen sezon şampiyon olan ile PTT 'nı kazanan , 34. Erkekler 'nda karşı karşıya geliyor.

    'nde geçen sezon şampiyon olan ile PTT 'nı kazanan , 34. Erkekler 'nda karşı karşıya geliyor.

    Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    İLK ÇEYREK: Fenerbahçe 15 - 17 Anadolu Efes

    MAÇTAN NOTLAR

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sarı lacivertli ekip ile oynadıkları mücadelede takımının başında yer aldı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle takımın Ankara'daki çalışmalarına geç katılan Ataman, dün düzenlenen basın toplantısına bu nedenle katılamamıştı.

    KUPANIN SAHİBİ 2 SENEDİR FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

    ANADOLU EFES YENİLENDİ

    Geçtiğimiz sezona Velimir Perasovic ile başlayan, daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne normal sezonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise yarı finalde veda etmesine karşın, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi mağlup ederek müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezon yalnızca takım kadrosunu değil, logosunu da yenileyen İstanbul ekibi, yabancılardan Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Brock Motum dışında tüm isimlerle yollarını ayırdı ve yeni bir kadroyla sezona start verdi.

    ALİ KOÇ TRİBÜNDE

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

    KAPALI GİŞE

    Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu.

    ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

    Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

    EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES

    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

    Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

    Anadolu Efes, 2014-2015 sezonunda da finalde Pınar Karşıyaka'yı yenerek, 10. kupasını kazandı.

    Fenerbahçe'nin 7 kupası var

    Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

    Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda 'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

    Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

    Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.

    Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

    Galatasaray'ın iki kupası var

    Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.

    Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.

    Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

    Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu bulunuyor

    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluğa ulaştı.

    Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

    Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

    Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

    Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

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