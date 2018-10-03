    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

    Fenerbahçe S. Trnava maçına hazır
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

    ile Spartak Trnava arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

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