Kocaman mesaj gönderdi: "Görevden kaçmam"

Teknik direktör adayları arasında ilk akla gelen isim olan tecrübeli hoca, net mesajlar veriyor Yakın çevresine konuşan Kocaman, “Kötü zamanlarda hep geldim. Yine göreve hazırım” diyor.

Ç. Rizespor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi hoca. Phillip Cocu ile milli arada yolların ayrılması beklenirken, teknik adam adayları arasında öne çıkan ilk isim Aykut Kocaman... Sportif direktör Damien Comolli'nin yabancı ısrarına rağmen yönetimde büyük çoğunluğun yerli hoca istediği belirtiliyor. Yerli teknik direktör arasında ise Kocaman ismi listenin ilk sırasında yer alıyor.

"HENÜZ ARAYAN YOK"

2010-2013 ve 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman ise 3. kez göreve gelmeye hazır... Yakın çevresinin sarı-lacivertlilerle ilgili sorularına yanıt veren tecrübeli teknik adamın, "Henüz arayan soran yok. Ancak ben Fenerbahçeliyim ve bu kulüpte her zaman görev almaya hazırım. Hep kötü zamanlarda geldim. Yine kötü bir zamanda görevden kaçmam" dediği öğrenildi.